В подмосковной Шатуре загорелась ГРЭС из-за налета беспилотников

Утром Шатурская ГРЭС в Московской области загорелась из-за падения нескольких беспилотников на ее территорию. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно»,— написал господин Воробьев в своем Telegram-канале. Угрозы для жителей нет, сообщил губернатор.

Пожарные остановили распространение огня — сейчас экстренные службы продолжают тушить огонь. В округ направили передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения.

Сергей Собянин сообщил, что за 23 ноября были уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. В Минобороны сегодня утром заявили, что сегодня ночью силы ПВО уничтожили 75 беспилотников над Россией.