На подлете к Москве сбили третий беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за день беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Сегодня утром из-за падения беспилотников загорелась Шатурская ГРЭС в Московской области. За ночь силы ПВО уничтожили 75 БПЛА над регионами России. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова, Ярославля, Жуковского и Нижнего Новгорода.