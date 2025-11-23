Четыре аэропорта России приостановили работу

В аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Согласно действующим рекомендациям, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск, аэропорт Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск.

В ночь на 23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбит один БПЛА. Об отражении налета беспилотников сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Угрозу атаки БПЛА объявляли власти Ярославской, Пензенской, Ивановской, Костромской областей, а также некоторых других регионов.