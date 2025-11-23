В аэропортах Геленджика и Краснодара сняты дополнительные ограничения

Дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

О введении ограничений ведомство сообщило в 5:24 мск, о снятии — в 8:12 мск. В Росавиации уточнили, что меры нужны были для обеспечения безопасности полетов.

На 8:29 мск ограничения на прием и выпуск самолетов все еще действуют в аэропортах Тамбова, Ярославля, Жуковского и Нижнего Новгорода.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 75 беспилотников над Россией: 36 над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской. Еще четыре БПЛА сбили над Краснодарским краем, три — над Смоленской областью, по два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Рязанской областями.