Каллас исключила право России на «уступки» со стороны Украины

Россия «не имеет права на уступки» от Украины по мирному соглашению. Его основные положения должен определять именно Киев. Об этом журналистам заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, передает Sky News.

Госпожа Каллас отметила, что Европа и Украина стремятся к мирному урегулированию конфликта, но они «не могут просто уступить агрессии». По ее словам, ЕС поддержит любой мирный план по российско-украинскому конфликту, если он будет включать в себя интересы блока и Украины.

Сегодня главы Евросовета, Еврокомиссии и лидеры некоторых стран G7 обсудили на саммите G20 в ЮАР предложенный США план по Украине. Согласно тексту документа, Киеву необходимо пойти на серьезные уступки. Среди них — признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими, сокращение украинских вооруженных сил, подтверждение внеблокового статуса и создание демилитаризованных зон на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

В совместном заявлении по итогам переговоров отмечается, что американский план может служить основой для урегулирования, но требует доработки. Bild пишет, что в ЕС хотят внести правки в четыре пункта плана — о гарантиях безопасности, о признании Крыма, ДНР, ЛНР российскими, о сокращении численности ВСУ и о замороженных российских активах. Страны ЕС проведут внеплановый саммит по Украине 24 ноября. Переговоры Украины, США и ЕС по мирному плану пройдут днем ранее в Женеве.

О том, что включает в себя «план Трампа» по урегулированию на Украине, — в материале «Ъ».