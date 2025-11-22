ЕС хочет изменить четыре пункта в мирном плане Трампа по Украине

Лидеры стран ЕС и другие партнеры Украины отвергают американский план урегулирования. Они настаивают на изменении, как минимум, нескольких из 28 положений плана. Об этом пишет Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Западные лидеры на саммите G20 в Йоханнесбурге (слева направо): президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Западные лидеры на саммите G20 в Йоханнесбурге (слева направо): президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

По информации издания, Европу не устраивают предложения о признании суверенитета России над Крымом и Донбассом и о сокращении численности ВСУ. Также европейских политиков смущает пункт, касающийся гарантий безопасности. Отдельное недовольство вызывает пункт об использовании замороженных российских активов. СМИ писали, что последнее предложение спровоцировало крайне эмоциональную реакцию в ЕС.

Spiegel пишет, что с пятницы европейские партнеры Украины работали над контрпредложениями по урегулированию. Сообщается, что получившийся документ уже отправлен в Вашингтон.

Сегодня главы Евросовета и Еврокомиссии и лидеры ведущих европейских стран на полях саммита G20 в ЮАР обсуждали американский мирный план. В совместном заявлении по итогам переговоров они подчеркнули, что предложения США могут стать основой для урегулирования, но требуют доработки. Председатель Евросовета Антониу Кошта позднее сообщил, что пригласил лидеров 27 стран ЕС провести внеплановый саммит по Украине 24 ноября. Переговоры Украины, США и ЕС по мирному плану пройдут, согласно сообщениям СМИ, днем ранее в Женеве.

О том, что включает в себя «план Трампа» по урегулированию на Украине, — в материале «Ъ».