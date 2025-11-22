В Миллерово из-за взрыва БПЛА получило повреждения здание филиала «Донэнерго»

В Миллерово (Ростовская область) в результате взрыва БПЛА повреждены административное здание и спецтехника филиала АО «Донэнерго» Миллеровские межрайонные электрические сети. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале компании.

По данным представителей АО «Донэнерго», инцидент произошел 21 ноября в 23.55. «Взрывной волной выбиты стекла и частично повреждены кузова автомобилей. Персонал филиала не пострадал», — говорится в сообщении предприятия.

Они добавили, что на месте происшествия работали правоохранительные органы и специалисты-взрывотехники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 21 на 22 ноября военные отразили атаку украинских БПЛА в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах Дона.

Ефим Мартов