В ночь с 21 на 22 ноября военные отразили атаку БПЛА в шести районах Дона

Минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье», – уточнил глава региона.

Он добавил, что люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

