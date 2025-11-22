Лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине на саммите G20

Лидеры стран G7, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта обсудили на полях саммита G20 в ЮАР предложенный США мирный план по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Кир Стармер (в центре) и канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) на саммите G20 в Йоханнесбурге

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Кир Стармер (в центре) и канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) на саммите G20 в Йоханнесбурге

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что лидеры Великобритании, Франции и Германии провели встречу по этой теме. По данным Reuters, в обсуждении также участвовали Финляндия, Норвегия, Испания и Нидерланды.

На этой неделе стал известен план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Он включает 28 пунктов — в числе прочего, Украина должна сократить численность вооруженных сил и отказаться от вступления в НАТО. По данным Financial Times, украинские власти предложение раскритиковали. Венгрия призвала страны Евросоюз поддержать мирный план.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование закрутилось по новой».