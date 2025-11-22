Орбан призвал страны Евросоюза поддержать мирный план Трампа по Украине

Конфликт между Россией и Украиной и разногласия между странами Евросоюза достигли переломного момента. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Пока Дональд Трамп работает над установлением перемирия, у Европы остается всего два пути: поддержать президента США или продолжать вливать деньги и оружие в Украину»,— написал господин Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).

Страны Евросоюза могут выйти из сложившейся ситуации, если поддержат мирный план Дональда Трампа по Украине, считает венгерский премьер-министр. По его словам, для этого сторонники конфликта должны признать, что в последние три с половиной года «сжигали деньги европейского народа в проигрышной войне».

Если страны ЕС не поддержат план президента США, это приведет лишь к конфликту между Европой и Россией, заявил Виктор Орбан. Он добавил, что Венгрия выбирает путь мира.

21 ноября портал Axios опубликовал мирный план Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. Среди его положений — признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими, отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил, Москва официально получила план от Вашингтона. Он отметил, что документ может стать основой для урегулирования конфликта на Украине. Однако 21 ноября агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран ЕС не согласны с ключевыми положениями плана.

