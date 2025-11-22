Рябков: на Трампа пытаются надавить и помешать устойчивому миру на Украине

Сторонники продолжения конфликта на Украине пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы не допустить устойчивого мира, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, против мирного урегулирования выступают «в западноевропейских столицах».

Господин Рябков утверждает, что администрация США способна работать по своей повестке в ситуациях, когда даже их союзники «выступают не в унисон с ними». «Мы наблюдаем просто феерию антироссийских выбросов и не менее интенсивный поток действий со стороны наших противников и сторонников продолжения войны»,— отметил господин Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

21 ноября Axios опубликовало 28 пунктов мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали план. Российская сторона уверяет, что он призван спасти Украину от еще больших потерь.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование закрутилось по новой».