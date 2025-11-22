Дмитриев: план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев считает, что мирный план США из 28 пунктов призван спасти Украину от еще больших потерь территорий и жизней.

«Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Спецпредставитель призвал внимательно следить «за теми, кто выступает против мирного плана». «Возможно, они просто надеются получить золотой унитаз»,— добавил он. К публикации Кирилл Дмитриев прикрепил фотографию туалетной комнаты с унитазом золотого цвета, которая, как писали СМИ, была сделана в квартире одного из участников коррупционного скандала на Украине.

21 ноября издание Axios опубликовало 28 пунктов мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта. Власти России и Украины подтверждали, что получили документ. По информации The Wall Street Journal, план урегулирования конфликта разрабатывали госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф, консультируясь с Кириллом Дмитриевым.