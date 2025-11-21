Клубы Английской премьер-лиги проголосовали против введения потолка зарплат

Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) отклонили предложение о введении потолка зарплат, однако приняли новый свод финансовых правил, который должен будет заменить Регламент по прибыльности и устойчивости (PSR). Об этом сообщает газета The Times.

Предложение о введении потолка было выдвинуто ранее этой осенью. По задумке, клубы не смогли бы тратить больше пятикратного размера дохода, полученного худшей командой лиги в предыдущем сезоне от реализации прав на телетрансляции. Под ограничение, помимо собственно зарплат игроков, должны были попадать премиальные, расходы на тренерский штаб, а также выплаты агентам и амортизация трансферов.

В итоге за предложение проголосовали лишь семь клубов из 20, 12 клубов его отклонили, один воздержался. Для проведения реформы было необходимо собрать 14 голосов «за».

Вместе с тем, был принят видоизмененный финансовый регламент. Это так называемая система squad-cost ratio (SCR), согласно которой клубам будет дозволено тратить не более 85% своего дохода на связанные с составом затраты. Незначительное, до 30%, превышение лимита будет наказываться денежным штрафом (фактически это скорее налог на роскошь). А если команда будет тратить свыше 115% своего дохода на указанные цели, ее ждут довольно суровые спортивные санкции. Базовое наказание — снятие 6 очков в турнирной таблице чемпионата Англии. Еще по одному очку будут снимать за каждые 6,5 млн фунтов сверх лимита.

Арнольд Кабанов