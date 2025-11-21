Движение поездов на перегоне Шамары–Кордон СвЖД полностью восстановили

Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, где случился пожар, полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе СвЖД. 21 ноября открыли движение по второму пути. В настоящий момент поезда курсируют по двум путям в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Компания принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график»,— говорится в сообщении.

На границе Свердловской области и Пермского края на двухпутном электрифицированном участке Пермь—Кузино 19 ноября произошли возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом. Они были в составе грузового поезда сообщением Лембей—Лужская. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, оказались повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост. Возгорание было ликвидировано, в результате происшествия пострадавших нет.

В связи с происшествием между Прикамьем и Свердловской областью массово задерживались пассажирские поезда. Ранее сообщалось, что движение было восстановлено на одном пути, поезда курсировали в реверсивном движении.

Полина Бабинцева