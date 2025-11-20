При пожаре на перегоне Шамары—Кордон пострадало 400 м ж/д-инфраструктуры

В результате возгорания на перегоне Шамары—Кордон Свердловской железной дороги (СвЖД) оказались повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Полностью ликвидировать пожар цистерн с газовым конденсатом удалось в 01:23, организованы восстановительные работы. Уцелевшие цистерны железнодорожники отбуксировали на станцию Кордон. Кроме того, из-за возгорания был отменен поезд №802 «Финист» Пермь—Екатеринбург. Билеты пассажиров переоформили на поезд №2 Москва—Владивосток, который отправился из Перми в 06:31 по местному времени.

На двухпутном электрифицированном участке Пермь—Кузино на границе Свердловской области и Пермского края 19 ноября в 17:47 произошли возгорание и сход девяти вагонов-цистерн грузового поезда сообщением Лембей—Лужская. Специалисты отбуксировали 63 цистерны. На месте пожара работали 91 специалист и 24 единицы техники, его площадь составила 1 тыс. кв. м, пострадавших нет. По факту инцидента организована доследственная проверка. Пассажирские поезда были направлены в объезд.

