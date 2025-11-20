Движение поездов на перегоне Шамары—Кордон восстановлено после пожара

Движение поездов на перегоне Шамары—Кордон Свердловской железной дороги, где случился пожар, восстановлено, сообщили в пресс-службе РЖД. Поезда временно курсируют по одному пути в реверсивном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый пассажирский поезд №86 Москва—Серов проследовал по восстановленному участку в 20:28.

Работы по восстановлению движения на соседнем пути продолжаются, уточнили в пресс-службе.

На границе Свердловской области и Пермского края на двухпутном электрифицированном участке Пермь—Кузино 19 ноября произошли возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом. Они были в составе грузового поезда сообщением Лембей—Лужская. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, оказались повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост. Возгорание было ликвидировано, но в связи с происшествием массово задерживались пассажирские поезда.

Полина Бабинцева