Поезда массово задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области

На границе Свердловской области и Пермского края после произошедшего накануне пожара в пути следования задерживаются 14 пассажирских поездов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, компания РЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь. На данный момент задерживаются составы по следующим маршрутам:

№92 Москва — Северобайкальск;

№70 Москва — Чита;

№146 Санкт-Петербург — Челябинск;

№10 Москва — Владивосток;

№14 Санкт-Петербург — Новокузнецк;

№78 Москва — Абакан;

№72 Санкт-Петербург — Екатеринбург;

№2 Москва — Владивосток;

№9 Владивосток — Москва;

№73 Тюмень — Санкт-Петербург;

№69 Чита — Москва;

№109 Новый Уренгой — Москва;

№85 Серов — Москва;

№1 Владивосток — Москва.

На основной маршрут с задержкой более чем на восемь часов уже вышли поезда №9 Владивосток — Москва, №146 Санкт-Петербург — Челябинск, №10 Москва — Владивосток, №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк. В поездах дальнего следования, которые задержались на четыре часа и больше, пассажиры обеспечены питанием.

Напомним, 19 ноября на двухпутном электрифицированном участке Пермь — Кузино на границе Свердловской области и Пермского края произошли возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом. Они были в составе грузового поезда сообщением Лембей — Лужская. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, оказались повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост. Пассажирские поезда были направлены в объезд, один был отменен.

Ирина Пичурина