Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезда массово задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области

На границе Свердловской области и Пермского края после произошедшего накануне пожара в пути следования задерживаются 14 пассажирских поездов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, компания РЖД).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь. На данный момент задерживаются составы по следующим маршрутам:

  • №92 Москва — Северобайкальск;
  • №70 Москва — Чита;
  • №146 Санкт-Петербург — Челябинск;
  • №10 Москва — Владивосток;
  • №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк;
  • №78 Москва — Абакан;
  • №72 Санкт-Петербург — Екатеринбург;
  • №2 Москва — Владивосток;
  • №9 Владивосток — Москва;
  • №73 Тюмень — Санкт-Петербург;
  • №69 Чита — Москва;
  • №109 Новый Уренгой — Москва;
  • №85 Серов — Москва;
  • №1 Владивосток — Москва.

На основной маршрут с задержкой более чем на восемь часов уже вышли поезда №9 Владивосток — Москва, №146 Санкт-Петербург — Челябинск, №10 Москва — Владивосток, №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк. В поездах дальнего следования, которые задержались на четыре часа и больше, пассажиры обеспечены питанием.

Напомним, 19 ноября на двухпутном электрифицированном участке Пермь — Кузино на границе Свердловской области и Пермского края произошли возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом. Они были в составе грузового поезда сообщением Лембей — Лужская. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, оказались повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост. Пассажирские поезда были направлены в объезд, один был отменен.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все