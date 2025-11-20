Поезда массово задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области
На границе Свердловской области и Пермского края после произошедшего накануне пожара в пути следования задерживаются 14 пассажирских поездов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, компания РЖД).
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь. На данный момент задерживаются составы по следующим маршрутам:
- №92 Москва — Северобайкальск;
- №70 Москва — Чита;
- №146 Санкт-Петербург — Челябинск;
- №10 Москва — Владивосток;
- №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк;
- №78 Москва — Абакан;
- №72 Санкт-Петербург — Екатеринбург;
- №2 Москва — Владивосток;
- №9 Владивосток — Москва;
- №73 Тюмень — Санкт-Петербург;
- №69 Чита — Москва;
- №109 Новый Уренгой — Москва;
- №85 Серов — Москва;
- №1 Владивосток — Москва.
На основной маршрут с задержкой более чем на восемь часов уже вышли поезда №9 Владивосток — Москва, №146 Санкт-Петербург — Челябинск, №10 Москва — Владивосток, №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк. В поездах дальнего следования, которые задержались на четыре часа и больше, пассажиры обеспечены питанием.
Напомним, 19 ноября на двухпутном электрифицированном участке Пермь — Кузино на границе Свердловской области и Пермского края произошли возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом. Они были в составе грузового поезда сообщением Лембей — Лужская. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, оказались повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост. Пассажирские поезда были направлены в объезд, один был отменен.