Два вагона-цистерны загорелись на Свердловской железной дороге

На Свердловской железной дороге (СвЖД) загорелись два вагона-цистерны грузового поезда. Как сообщили в СвЖД, возгорание произошло на перегоне Шамары – Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь – Кузино на границе Свердловской области и Пермского края.

Фото: социальные сети

К месту происшествия направлены два пожарных поезда СвЖД.

«Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства уточняются»,— рассказали в СвЖД.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что на место возгорания поездов выехал заместитель Пермского транспортного прокурора.

Мария Игнатова

