Два вагона-цистерны загорелись на Свердловской железной дороге
На Свердловской железной дороге (СвЖД) загорелись два вагона-цистерны грузового поезда. Как сообщили в СвЖД, возгорание произошло на перегоне Шамары – Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь – Кузино на границе Свердловской области и Пермского края.
Фото: социальные сети
К месту происшествия направлены два пожарных поезда СвЖД.
«Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства уточняются»,— рассказали в СвЖД.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что на место возгорания поездов выехал заместитель Пермского транспортного прокурора.