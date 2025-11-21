На Дону на треть увеличена стоимость патента для мигрантов
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области повысили стоимость патентов для мигрантов до уровня среднего налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который платят россияне, что позволит привлечь в бюджет дополнительные 760 млдн руб. Об этом сообщает пресс-служба собрания.
Как ранее сообщал первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев, коэффициент будет увеличен с 2,1 до 3, что выровняет НДФЛ между российскими и иностранными рабочими.
Патент является аналогом уплаты подоходного налога и необходим мигрантам для трудовой деятельности в области. В настоящее время с учетом действующего коэффициента иностранцы платят 6,5 тыс. руб. в месяц, что на 30% меньше, чем россияне.
Ранее «Ъ-Ростов», сообщал, что в 2025 году на строительных объектах в Ростовской области было выявлено 225 нарушений миграционного законодательства. Основные из них — несоблюдение правил пребывания иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности без соответствующих разрешений.
С начала 2025 года на стройплощадках региона проведено 33 проверки, в ходе которых зафиксировано более 1,4 тыс. административных правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранной рабочей силы.