Эксперты: офисы Ростова не соответствует требованиям арендаторов к качеству

Риэлторы говорят о парадоксальной ситуации на рынке офисной недвижимости столицы Дона. По словам директора федеральной риэлторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрея Иванова, в 2025 году при формальном наличии предложения наблюдается устойчивый дефицит качественных помещений. Большинство доступных лотов, по словам собеседника «Ъ-Ростов», не соответствует современным требованиям арендаторов к качеству отделки, планировочным решениям и стилю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Переход на гибридный формат работы привел к пересмотру подходов к организации офисного пространства. Компании теперь ищут не просто квадратные метры, а современные коворкинг-зоны, переговорные комнаты и пространства для коллективной работы»,— рассказывает господин Иванов.

Коммерческий директор ГК «Носта» Виталий Каревский добавляет, что в крупных корпорациях заметен рост числа офисов с открытой планировкой: опенспейсы с продуманной акустикой, зонированием и гибкими сценариями использования.

Дифференциация цен на объекты офисной недвижимости в Ростове зависит от нескольких ключевых факторов, констатирует Андрей Иванов. Это, по его словам, класс объекта (бизнес- или комфорт-класс), локация (центральные или периферийные районы), состояние помещения (наличие ремонта, инженерных систем), а также дополнительные услуги (консьерж-сервис, паркинг).

По данным ГК «Носта», стоимость аренды офисов в бизнес-центрах Ростова, позиционируемых в классе А и В+, варьируется в диапазоне от 1200 до 2150 руб. за кв. м в месяц (с НДС, без учета OPEX и коммунальных платежей). Стоимость продажи «квадрата» офисов класса А и В+ в экспозиции донской столицы варьируется от 175 тыс. до 406 тыс. руб. за кв. м.

По словам Виталия Каревского, на юге России сегодня не развит формат бизнес-парков, но характерна точечная застройка бизнес-центрами класса А и В. Эксперт отмечает, что состав внутренней инфраструктуры таких объектов включает в себя переговорные и презентационные залы, точки общественного питания (кофейни, кафе и рестораны), торговые площади на первых этажах, парковочную инфраструктуру, а также — в ряде случаев (к примеру, деловой центр «Фрихаус» в Ростове-на-Дону) — отели со SPA-комплексами.

Подробнее о рынке офисной недвижимости в регионах Юга России читайте в материале «Назад в конторы».

Дмитрий Михеенко