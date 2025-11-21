ЕС не получал официальных уведомлений о плане США по миру на Украине

Евросоюз не получал никакой официальной информации от США о мирном соглашении по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Йоханнесбурге перед саммитом G20.

«Евросоюзу не передавали никакого плана официальным путем, поэтому сейчас нет смысла его комментировать»,— сказал господин Кошта. Трансляцию с пресс-конференции вел телеканал WION. Глава Евросовета также отметил, что вне зависимости от содержания плана ЕС будет поддерживать позицию Украины.

План президента США Дональда Трампа сегодня опубликовало издание Axios. Он содержит 28 пунктов. Среди условий мирного соглашения перечислены отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей российскими, сокращение ВСУ в два раза, выборы на Украине в течение 200 дней после подписания соглашения.

В канцелярии украинского президента сообщили, что Владимир Зеленский не согласен с пунктами соглашения. Он планирует обсудить план с Дональдом Трампом в ближайшие дни. По данным источников FT, в Белом доме надеются подписать соглашение до Дня благодарения 27 ноября.