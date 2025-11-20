Зеленский получил мирный план США и в ближайшие дни обсудит его с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский получил проект плана США по возобновлению дипломатического прекращения войны и в ближайшие дни обсудит с президентом Дональдом Трампом «ключевые моменты, необходимые для достижения мира». Об этом сообщила канцелярия украинского лидера.

«Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале канцелярии президента Украины.

В канцелярии уточнили, что Владимир Зеленский «в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира». Сообщается, что стороны «договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны».

Reuters сообщило, что американская сторона сигнализировала президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости принять основные пункты предложенного плана. По словам Кристофера Миллера, свои предложения американская сторона передала через секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который на днях был в США. При этом, отмечает журналист, господин Зеленский этими предложениями недоволен.

О возобновлении переговоров написали Axios, CNN, Politico, Reuters. По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа считает, что Кремль продемонстрировал готовность к мирному соглашению по Украине. В октябре в США с рабочим визитом был спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По данным Politico, рамочное соглашение по урегулированию конфликта может быть согласовано до конца этой недели — до 23 ноября.

Анастасия Домбицкая