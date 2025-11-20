Депутат ГД обратилась к министру здравоохранения из-за очередей в больнице Ростова
Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая написала обращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко из-за очередей в областной клинической больнице Ростова-на-Дону. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Татьяны Буцкой
По информации в социальных сетях, в медучреждении сложилась критическая ситуация с доступностью медицинской помощи. Пациенты вынуждены приходить в медучреждение в 5:00, чтобы попасть на прием к специалисту.
«Сообщается, что люди стоят на улице до семи утра — до тех пор, пока откроется регистратура. Среди них, в том числе, пациенты с протезами, на СИМ и в тяжёлом состоянии. Неудивительно, что в подобных условиях у некоторых случаются обострения хронических заболеваний», — написала депутат.
Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей можно встретить комментарии граждан, которые рассказывают о похожих ситуациях и в других медицинских учреждениях города.
В обращении к министру здравоохранения госпожа Буцкая просит принять меры по исправлению ситуации в Ростовской областной клинической больнице.