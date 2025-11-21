Главой управления по охране ОКН Курской области стала Ирина Аникеева

Начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области стала Ирина Аникеева. До этого она занимала пост врио заместителя министра строительства — начальника управления информационной безопасности и цифровой трансформации области. В 2022–2024 годах возглавляла комитет архитектуры и градостроительства Курска. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ирина Аникеева два года возглавляла комитет архитектуры и градостроительства Курска

Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

После назначения госпожа Аникеева прокомментировала предстоящую работу на новой должности на своей странице во «Вконтакте»: «В регионе свыше 4 тыс. объектов культурного наследия, которые являются частью нашей истории, однако многие из них требуют капитального преображения. Особенно значимой эта миссия становится в преддверии масштабного тысячелетнего юбилея нашего города».

До Ирины Аникеевой пост начальника управления по государственной охране ОКН (тогда — министерства) в качестве врио занимала Ирина Мусьял. В начале года она уволилась по собственному желанию. За неделю до этого глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что госпожа Мусьял должна была уведомить его о своем отпуске в Индии. После увольнения ее обязанности временно перешли к замминистра Александру Потанину.

На прошлой неделе господин Хинштейн назначил двух глав исполнительных органов и своего пресс-секретаря.

Подробнее о масштабном изменении структуры курского правительства — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова