Курский губернатор назначил двух глав исполнительных органов и пресс-секретаря

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о назначении председателем регионального комитета безопасности Олега Горячева, а директором департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений — Андрея Ишунина. Кроме того, пост старшего советника — пресс-секретаря главы региона получила Алена Пучнина. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание администрации Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала 2025 года господин Горячев возглавлял комитет безопасности в качестве врио. На посту он сменил ушедшего на пенсию Михаила Горбунова, который руководил ведомством с декабря 2022 года. Господин Ишунин с 2018 года руководил антикоррупционным комитетом, пока в октябре 2024-го не стал директором профильного департамента. После назначения господина Хинштейна врио губернатора в декабре 2024 года он, как и другие члены правительства, получил статус временно исполняющего обязанности. Теперь чиновник утвержден в должности. Госпожа Пучнина с июля 2025-го была врио старшего советника — пресс-секретаря губернатора после перехода Ирины Поспеловой на работу в представительство Курской области при правительстве России.

Олег Горячев родился 28 сентября 1977 года в Курске. С 1998 года начал службу в ОВД, после окончания Белгородского юридического института МВД России продолжил работу в УФСКН по Курской области. В 2016 году, после объединения ФСКН с МВД, стал заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области. С 2018 года Олег Горячев руководил штабом регионального управления МВД, а в 2020 году занял должность заместителя начальника УМВД России по Курской области — начальника полиции. Алена Пучнина окончила Курский государственный университет по направлению «Журналистика». С 2022 года работала корреспондентом и телеведущей ГТРК «Курск», в 2024-м — специальным корреспондентом ИТАР-ТАСС.

В конце октября министром культуры Курской области стал Алексей Конорев. С ноября 2024 года минкультом региона руководил Роберт Григорьян (с декабря — в статусе врио). 12 ноября этого года в ведомстве сообщили, что он перешел на должность директора Курского драмтеатра.

Кабира Гасанова