В Новочеркасске проголосовали за посадку сосен на Платовском проспекте

В Новочеркасске состоялось голосование по выбору деревьев для высадки на центральном участке аллеи по проспекту Платовскому. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы города Николай Толмачев.

Голосование проходило с 14 по 19 ноября. Выбор жителей города пал на сосны. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Новочеркасске подрядчик неправомерно вырубил 30 сосен при благоустройстве, после чего было назначено служебное разбирательство.

Уточняется, что все уцелевшие на территории сосны включат в обновленный проект озеленения. Финальный план благоустройства объединит новые посадки с имеющимися зелеными насаждениями.

Константин Соловьев