В Новочеркасске расследуют вырубку 30 сосен

В Новочеркасске подрядчик неправомерно вырубил 30 сосен при благоустройстве. Назначено служебное разбирательство, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

По словам подрядчика, деревья мешали проекту. При этом комиссия не увидела оснований для спила, кроме строительных целей.

«Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно. Ситуация усугубляется тем, что, как выяснилось, бывший мэр Юрий Лысенко публично обещал, что деревья трогать не будут. Говорят о каких-то слушаниях, но где их результаты? Где было информирование людей?», — написал господин Слюсарь.

Уточняется, что общественности представят измененный проект благоустройства, по которому оставшиеся деревья тронут, а на месте вырубленных сосен высадят крупномеры.

«И главное — новое правило довел до всех глав. Оно действует с сегодняшнего дня: теперь спиливать деревья выше 1,8 метра в ходе благоустройства можно только с моего письменного разрешения», — подытожил глава региона.

Константин Соловьев