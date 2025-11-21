В Ростове разброс цен за квадратный метр на новостройки составил 86%
В октябре 2025 года на рынке первичной недвижимости в Ростове-на-Дону разница между минимальной и максимальной стоимостью квадратного метра составила 86%. Цены варьируются от 93 до 700 тыс. руб. за один кв. м. Об этом сообщил «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Самая дорогая квартира в Ростове расположена в жилом комплексе «Дом-резиденция Собрание», который находится в Кировском районе — 87,2 млн руб. Дом планируется к вводу в эксплуатацию уже во втором квартале 2026 года.
Самая доступная квартира располагается в Советском районе в жилом комплексе «Притяжение» — 6,7 млн руб.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что общее предложение квартир в новостройках города в октябре 2025 года составило 76 тыс. единиц против 57,1 тыс. в октябре 2024 года. Рост составил 32%. В пересчете на жилую площадь предложение превысило 3,5 млн кв. м, что также показывает увеличение на 32%.