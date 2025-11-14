В Ростове непроданных квартир стало на 41% больше в 2025 году

Рынок строящегося жилья в Ростове-на-Дону демонстрирует значительный рост предложения на фоне увеличения объема непроданных квартир. Как сообщает Domostroydon.ru, количество нереализованного жилья за год выросло в 1,4 раза.

По данным аналитиков, общее предложение квартир в новостройках города в октябре 2025 года составило 76 тыс. единиц против 57,1 тыс. в октябре 2024 года. Рост составил 32%. В пересчете на жилую площадь предложение превысило 3,5 млн кв. м, что также показывает увеличение на 32%.

Ключевым показателем стала динамика остатков квартир без покупателей. За отчетный период объем нераспроданного жилья достиг 54,8 тыс. квартир — на 41% больше прошлогоднего уровня в 38,8 тыс. единиц. По площади этот показатель приблизился к 2,6 млн кв. м, превысив октябрьские данные 2024 года на 43%.

Валентина Любашенко