Над Ростовской областью утром уничтожили три беспилотника

Над территорией Ростовской области в период с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ночью над регионом сбили семь БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. Возле хутора Нагибин в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора линий электропередач, в результате без света остались более 200 домов.

Константин Соловьев