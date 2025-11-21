Над Ростовской областью ночью сбили семь дронов

Над территорией Ростовской области в период с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», что воздушную атаку отразили в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Возле хутора Нагибин в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора линий электропередач, в результате без света остались более 200 домов.

Всего над регионами России за прошедшую ночь уничтожили 33 БПЛА.

Константин Соловьев