Ночью над Кубанью и Черным морем сбили семь БПЛА

Семь беспилотников ликвидировали над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО. Над Краснодарским краем сбили два беспилотника, над Черным морем — пять и еще четыре над Республикой Крым.

Всего за ночь над регионами РФ ликвидировали 33 БПЛА.

Алина Зорина