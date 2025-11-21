Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Сентиментальная ценность" состоит из знакомых элементов: отсутствующие отцы и брошенные дети, семейные травмы, уходящие корнями в глубь десятилетий, психологические раны, вроде бы затянувшиеся, но готовые открыться при первом неосторожном касании».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом с примирениями».