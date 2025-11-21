Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 22–23 ноября

20 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фантастическая драма по мотивам романа Евгения Водолазкина «Авиатор» и хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Авиатор
Сентиментальная ценность
Сущность
Искупление
Я бы тебя пнула, если бы могла
Обитель
Иллюзия обмана 3
Соленая тропа
Яга на нашу голову
Лысый нянь
Авиатор (2025)

Авиатор

  • Режиссер: Егор Кончаловский
  • В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова
  • Жанр: фантастика, драма / Россия / 116 мин.
  • Слоган: «История одного полета»
  • В прокате: с 20 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Собственно, именно любовная линия и треугольник Гейгер—Анастасия—Платонов и выходят в фильме на первый план. Остальные темы — жизнь, смерть, бессмертие, покаяние, ход времени, место человека в истории — скорее заявлены, чем внятно реализованы: для этого авторам не хватает ни глубины, ни даже технического мастерства. Все в фильме кажется стерильным и плоским…».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Леденящие двадцатые».

Сентиментальная ценность (Affeksjonsverdi, 2025)

Сентиментальная ценность

  • Режиссер: Йоаким Триер
  • В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли, Еспер Кристенсен
  • Жанр: драма, комедия / Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания / 132 мин.
  • В прокате: с 20 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Сентиментальная ценность" состоит из знакомых элементов: отсутствующие отцы и брошенные дети, семейные травмы, уходящие корнями в глубь десятилетий, психологические раны, вроде бы затянувшиеся, но готовые открыться при первом неосторожном касании».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом с примирениями».

Сущность (The Thing with Feathers, 2025)

Сущность

  • Режиссер: Дилан Саузерн
  • В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Тьюлис, Сэм Спруэлл, Джесси Кейв, Лео Билл, Винетт Робинсон
  • Жанр: ужасы, драма / Великобритания / 98 мин.
  • В прокате: с 20 ноября

Кинопрокатчик «World Pictures»: «Популярного иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока она окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного».

Искупление (2025)

Искупление

  • Режиссер: Константин Еронин
  • В ролях: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин
  • Жанр: драма, ужасы / Россия / 99 мин.
  • Слоган: «Тьма знает твое имя»
  • В прокате: с 13 ноября

Кинокритик Михаил Трофименков: «…выход в прокат такого фильма можно счесть локальной победой авторского кино. Но, может быть, авторам лучше снимать кино про людей, а не про абстрактные, выморочные тени, по сравнению с которыми и "Чебурашка" покажется шедевром».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Деревня мороков».

Я бы тебя пнула, если бы могла (If I Had Legs I'd Kick You, 2025)

Я бы тебя пнула, если бы могла

  • Режиссер: Мэри Бронштейн
  • В ролях: Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Конан О’Брайен, Даниэль Макдональд, Кристиан Слэйтер, Раким Роки
  • Жанр: драма, комедия / США / 113 мин.
  • В прокате: с 20 ноября

Кинопрокатчик «Вольга»: «Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Поскольку ее муж работает на морском судне и часто отсутствует, Линда вынуждена в одиночку ухаживать за ребенком, который питается через зонд. Лечение девочки курирует врач, который критикует Линду за пропуски медицинских процедур и посещений. Несмотря на любовь к дочери, Линда не справляется с большим количеством обязанностей. Дополнительное напряжение создает появившаяся большая дыра в потолке их квартиры, которая приводит к протечке. В результате мать с дочерью вынуждены переехать в недорогой мотель на неопределённый срок в ожидании ремонта».

Обитель (The Home, 2025)

Обитель

  • Режиссер: Джеймс ДеМонако
  • В ролях: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Магга, Адам Кантор, Брюс Олтмен, Дениз Бюрс
  • Жанр: ужасы, триллер / США / 95 мин.
  • Слоган: «Сюда приходят умирать»
  • В прокате: с 20 ноября

Кинопрокатчик «Global Film»: «Макс устраивается работать смотрителем в дом престарелых. На этой нехитрой, казалось бы, работе он сталкивается с очень странными вещами. По мере того как растут его подозрения, он раскрывает леденящую душу тайну, которая может стоить ему жизни».

Иллюзия обмана 3 (Now You See Me: Now You Don't, 2025)

Иллюзия обмана 3

  • Режиссер: Рубен Фляйшер
  • В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Морган Фриман
  • Жанр: триллер, криминал / США / 112 мин.
  • Слоган: «Раскрой тайну иллюзии»
  • В прокате: с 13 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Команда "Иллюзии обмана" презирает законы логики и физики так же, как, например, создатели многочисленных "Форсажей", поэтому над тем, как это все на самом деле работает, откуда у героев вдруг взялся собственный самолет и зачем вообще был в сюжете полный иллюзий замок, лучше не задумываться. Однако даже полное отключение мозга, увы, не делает фильм веселее или интереснее: он остается схематичной поделкой без каких-либо проблесков настоящей магии».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не в фокусе».

Соленая тропа (The Salt Path, 2024)

Соленая тропа

  • Режиссер: Марианн Эллиотт
  • В ролях: Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Дэнис Лилл, Ребекка Айнесон, Пол Морел, Энгус Райт
  • Жанр: драма, мелодрама, биография / Великобритания / 115 мин.
  • В прокате: с 13 ноября

Кинопрокатчик U Films: «Судьба обрушивает серьезные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв все, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности».

Яга на нашу голову (2025)

Яга на нашу голову

  • Режиссер: Александр Войтинский
  • В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин
  • Жанр: фэнтези, комедия, семейный / Россия / 84 мин.
  • В прокате: с 13 ноября

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — "няня под прикрытием", а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни».

Лысый нянь (2025)

Лысый нянь

  • Режиссер: Алиса Шитикова
  • В ролях: Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна
  • Жанр: комедия / Россия / 87 мин.
  • В прокате: с 13 ноября

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ».

