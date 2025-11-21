Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 22–23 ноября
20 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фантастическая драма по мотивам романа Евгения Водолазкина «Авиатор» и хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Авиатор
- Режиссер: Егор Кончаловский
- В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова
- Жанр: фантастика, драма / Россия / 116 мин.
- Слоган: «История одного полета»
- В прокате: с 20 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Собственно, именно любовная линия и треугольник Гейгер—Анастасия—Платонов и выходят в фильме на первый план. Остальные темы — жизнь, смерть, бессмертие, покаяние, ход времени, место человека в истории — скорее заявлены, чем внятно реализованы: для этого авторам не хватает ни глубины, ни даже технического мастерства. Все в фильме кажется стерильным и плоским…».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Леденящие двадцатые».
Сентиментальная ценность
- Режиссер: Йоаким Триер
- В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли, Еспер Кристенсен
- Жанр: драма, комедия / Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания / 132 мин.
- В прокате: с 20 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Сентиментальная ценность" состоит из знакомых элементов: отсутствующие отцы и брошенные дети, семейные травмы, уходящие корнями в глубь десятилетий, психологические раны, вроде бы затянувшиеся, но готовые открыться при первом неосторожном касании».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом с примирениями».
Сущность
- Режиссер: Дилан Саузерн
- В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Тьюлис, Сэм Спруэлл, Джесси Кейв, Лео Билл, Винетт Робинсон
- Жанр: ужасы, драма / Великобритания / 98 мин.
- В прокате: с 20 ноября
Кинопрокатчик «World Pictures»: «Популярного иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока она окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного».
Искупление
- Режиссер: Константин Еронин
- В ролях: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин
- Жанр: драма, ужасы / Россия / 99 мин.
- Слоган: «Тьма знает твое имя»
- В прокате: с 13 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «…выход в прокат такого фильма можно счесть локальной победой авторского кино. Но, может быть, авторам лучше снимать кино про людей, а не про абстрактные, выморочные тени, по сравнению с которыми и "Чебурашка" покажется шедевром».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Деревня мороков».
Я бы тебя пнула, если бы могла
- Режиссер: Мэри Бронштейн
- В ролях: Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Конан О’Брайен, Даниэль Макдональд, Кристиан Слэйтер, Раким Роки
- Жанр: драма, комедия / США / 113 мин.
- В прокате: с 20 ноября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Поскольку ее муж работает на морском судне и часто отсутствует, Линда вынуждена в одиночку ухаживать за ребенком, который питается через зонд. Лечение девочки курирует врач, который критикует Линду за пропуски медицинских процедур и посещений. Несмотря на любовь к дочери, Линда не справляется с большим количеством обязанностей. Дополнительное напряжение создает появившаяся большая дыра в потолке их квартиры, которая приводит к протечке. В результате мать с дочерью вынуждены переехать в недорогой мотель на неопределённый срок в ожидании ремонта».
Обитель
- Режиссер: Джеймс ДеМонако
- В ролях: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Магга, Адам Кантор, Брюс Олтмен, Дениз Бюрс
- Жанр: ужасы, триллер / США / 95 мин.
- Слоган: «Сюда приходят умирать»
- В прокате: с 20 ноября
Кинопрокатчик «Global Film»: «Макс устраивается работать смотрителем в дом престарелых. На этой нехитрой, казалось бы, работе он сталкивается с очень странными вещами. По мере того как растут его подозрения, он раскрывает леденящую душу тайну, которая может стоить ему жизни».
Иллюзия обмана 3
- Режиссер: Рубен Фляйшер
- В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Морган Фриман
- Жанр: триллер, криминал / США / 112 мин.
- Слоган: «Раскрой тайну иллюзии»
- В прокате: с 13 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Команда "Иллюзии обмана" презирает законы логики и физики так же, как, например, создатели многочисленных "Форсажей", поэтому над тем, как это все на самом деле работает, откуда у героев вдруг взялся собственный самолет и зачем вообще был в сюжете полный иллюзий замок, лучше не задумываться. Однако даже полное отключение мозга, увы, не делает фильм веселее или интереснее: он остается схематичной поделкой без каких-либо проблесков настоящей магии».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не в фокусе».
Соленая тропа
- Режиссер: Марианн Эллиотт
- В ролях: Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Дэнис Лилл, Ребекка Айнесон, Пол Морел, Энгус Райт
- Жанр: драма, мелодрама, биография / Великобритания / 115 мин.
- В прокате: с 13 ноября
Кинопрокатчик U Films: «Судьба обрушивает серьезные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв все, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности».
Яга на нашу голову
- Режиссер: Александр Войтинский
- В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный / Россия / 84 мин.
- В прокате: с 13 ноября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — "няня под прикрытием", а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни».
Лысый нянь
- Режиссер: Алиса Шитикова
- В ролях: Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна
- Жанр: комедия / Россия / 87 мин.
- В прокате: с 13 ноября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ».