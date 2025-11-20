МИД Германии: Берлин продолжит поддерживать Киев, несмотря на коррупцию

Германия не собирается сокращать военную и финансовую помощь Украине, несмотря на коррупционный скандал в стране. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

По словам господина Вадефуля, все обвинения, связанные со взятками, должны быть тщательно расследованы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовал от главы государства активной борьбы с коррупцией и реформ в сфере верховенства права.

«Мы на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, не означает, что мы можем или будем ослаблять нашу поддержку»,— пояснил немецкий министр перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал, напротив, остановить финансовую поддержку Украины. Он уточнил, что в стране действует «военная мафия» и финансировать ее было бы безумием.

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили о проведении операции «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомствам удалось выявить организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Оппозиционные партии страны «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» из-за коррупционного скандала потребовали отставки кабинета госпожи Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и создания «правительства национального спасения».

