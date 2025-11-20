Сийярто предложил Еврокомиссии остановить финансовую поддержку Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен направить Украине пакет дополнительной финансовой помощи в $100 млрд. Он считает, что ЕК следовало бы остановить финансовую поддержку Киева в свете коррупционного скандала.

«На Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а глава Европейской комиссии... вместо того, чтобы остановить платежи и потребовать немедленного финансового урегулирования, она хочет отправить Украине еще $100 млрд»,— сказал господин Сийярто журналистам, назвав это «безумием» (видео опубликовано в аккаунте в X).

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомства объявили, что выявили организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» на фоне коррупционного скандала потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения».

Анастасия Домбицкая