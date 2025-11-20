За подрыв машины сотрудника ГРУ банковский аналитик получил 25 лет колонии

Как сообщает корреспондент “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» (филиал грузинского TBC Bank) Евгения Серебрякова. Срок Серебряков получил за подрыв автомобиля офицера ГРУ Генштаба на Синявской улице в Москве летом 2024 года. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Серебряков

Суд признал фигуранта виновным в приготовлении к теракту, совершении террористического акта, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Согласно материалам дела, работая в крупном банке, Евгений Серебряков сам вышел на украинских блогеров и стал предлагать им помощь в «сливе» данных российских военных. По данным “Ъ”, Серебряков был уволен из банка после того, как не прошел проверку службы безопасности на полиграфе. По официальной версии, некие противники СВО предложили ему продолжить общение в онлайн-игре Mobile Legends. В ней куратор дал ему задание совершить теракт. За это Евгению Серебрякову обещали украинское гражданство и вознаграждение от $10 тыс. до $20 тыс.

Гособвинение требовало для Евгения Серебрякова 28 лет строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Защита настаивала на минимально возможном наказании, так как подсудимый признал вину и раскаялся. Кроме того, он рассказал следствию о подготовке теракта в отношении сотрудника Следственного комитета РФ, от которого решил отказаться, а выживший во время взрыва сотрудник ГРУ и его жена приняли его извинения.

После совершения теракта смонтировавшего и установившего бомбу Евгения Серебрякова выслали из Турции, куда он срочно улетел. В суде он отказался от последнего слова.

Мария Локотецкая