У финансиста открылись взрывные способности

Как стало известно “Ъ”, представший перед судом за подрыв сотрудника Минобороны уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков работал аналитиком в одном из крупных российских банков и успел передать Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о трансакциях высокопоставленных должностных лиц. По данным источников “Ъ”, выпускник Плехановской академии был уволен после того, как в ходе внутренней проверки не прошел «детектор лжи». В суде он полностью признал вину в совершении теракта и подготовке покушения на следователя СКР, за которые ему грозит пожизненный срок.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Подсудимый Серебряков утверждал, что от покушения на следователя СКР он с сообщниками отказался добровольно

Доставленный под конвоем во Второй западный окружной военный суд 30-летний подсудимый выглядел почти так же, как в момент задержания в июле 2024 года. Тогда кадры с террористом, успевшим вылететь в Турцию, но схваченным и выданным в тот же день России, облетели всю страну. Обритый наголо фигурант с интересом рассматривал репортеров, пока в зал не вошел судья Андрей Плужников и не начал устанавливать его личность. Подсудимый сообщил, что родился в Волгоградской области, был прописан в Рыбинске, но на момент задержания проживал в Москве, работая аналитиком в одном из узбекских банков.

Как рассказали источники “Ъ”, прежде чем устроиться туда, господин Серебряков трудился в одном из крупнейших банков России, откуда был уволен после того, как не прошел проверку службы безопасности, которая протестировала сотрудника на полиграфе.

Именно тогда Евгений Серебряков по собственной инициативе вышел в пабликах на сотрудников СБУ. Причем, по официальной версии, он был завербован некими противниками СВО в ходе онлайн-игры Mobile Legends: Bang Bang. После этого неустановленные сообщники, лидером которых был человек, представившийся Ильей, стали переписываться по защищенному швейцарскому мессенджеру Wire.

Контактам с этими людьми, по данным “Ъ”, предшествовали внезапные изменения, произошедшие в голове господина Серебрякова после начала СВО.

Отличник, сын родителей-учителей, участвовавший в создании музеев ветеранов войн, после начала боевых действий вначале ударился в религию, а затем стал считать себя украинцем. Проведенная в Институте им. В. П. Сербского экспертиза хоть и констатировала у мужчины раздвоение личности, однако признала его вменяемым.

«Вначале сотрудники СБУ тестировали Серебрякова, давая ему простые задания, например купить телефон с симкой или антенну, а затем их выбросить, затем стали узнавать у него данные о движении денег на счетах высокопоставленных должностных лиц, сведения о которых имелись в базе данных банка. А после его увольнения сотрудники СБУ решили привлечь его к исполнению теракта»,— рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования.

Как сообщил на заседании суда прокурор Евгений Майоров, участники организованной группы решили устроить теракт в отношении следователя по особо важным делам центрального аппарата СКР. Он проживал в столичном районе Некрасовка на улице Вертолетчиков, вел дела, связанные с геноцидом русских на Украине, а также расследовал деятельность неонацистов. Примечательно, что в самой фабуле обвинения не говорилось, что сообщники или их лидер имели отношение к СБУ, следствие называет их «неустановленными лицами».

Прокурор отметил, что соучастники в целях конспирации избегали личных контактов и всегда общались по мессенджеру Wire, «который не поддается фиксации сотрудниками правоохранительных органов в ходе ОРМ».

По словам господина Майорова, 21 марта 2024 года Евгений Серебряков прибыл в Стамбул, где «по неустановленному адресу» встретился с Ильей. Тот, передав ему $1,4 тыс. на расходы, проинструктировал, поручив установить место жительства следователя, выяснить распорядок дня и график пользования автомобилем Volkswagen Polo. На нем Евгений Серебряков должен был собрать и установить бомбу с дистанционным управлением мощностью 300–400 г в тротиловом эквиваленте. Ее компоненты уже ждали террориста в тайнике, расположенном в лесу вблизи автобусной остановки на дороге у поворота в жилой городок «Ольховка» в городском округе Руза Подмосковья.

«Серебряков вступил в преступную группу сознательно, по собственной воле, руководствуясь как мотивом корыстного обогащения, так и чувством ненависти к действующему политическому устройству в РФ, являясь сторонником идеологии насилия»,— сказал прокурор. Он сообщил, что за содеянное фигуранту было обещано украинское гражданство, а также «от $10 тыс. до $20 тыс.».

Однако, несмотря на то что Евгений Серебряков, выполняя задание, с 22 апреля по 8 мая снял квартиру в соседнем доме и несколько дней дежурил рядом с местом жительства жертвы, идентифицировать следователя или его машину так и не удалось.

И тогда соучастники решили переключиться на другой объект. Им стал участник СВО, заместитель командира одной из воинских частей в звании полковника, проживавший на Синявинской улице. Слежка за ним увенчалась успехом. По заданию куратора Евгений Серебряков перенес тайник со взрывчаткой в Битцевский парк, снял квартиры вначале в Люберцах, а потом в Химках, приобрел на Митинском радиорынке и ТЦ «Электроника на Пресне» компоненты взрывного устройства, а также телефоны. По видеосвязи Илья объяснил ему, как собрать и установить бомбу.

Евгений Серебряков 24 июля в половине третьего ночи установил ее под днищем машины жертвы Toyota Land Cruiser Prado, закрепил «средства видеофиксации» на деревянной беседке во дворе дома полковника и спешно вылетел в Бодрум. Когда в 6:29 офицер вместе с женой сели в машину, раздался взрыв. Бомбу, как считает следствие, привел в действие тот самый Илья с помощью звонка с молдавского номера. В результате военному оторвало стопы обеих ног. Его здоровью, как сообщил прокурор, был причинен тяжкий вред. Также была ранена его супруга, которой диагностировали вред здоровью средней тяжести. Ремонт подорванного автомобиля экспертиза оценила в 1,5 млн руб., а еще пяти автомобилей, стоявших рядом,— от 85 тыс. до почти 600 тыс. руб. Евгения Серебрякова же взяли практически сразу по прилете, формально выслав из Турции «за нарушение миграционного законодательства».

Когда закончил прокурор, подсудимый сказал, что полностью признает вину в приготовлении теракта, совершении такового, в незаконном приобретении, перевозке, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства, но не согласен с тем, что соучастники не довели до конца первое преступления «по независящим от них обстоятельствам».

Подсудимый пояснил, что у них была возможность совершить и первый теракт, «приложив большие усилия», однако они просто решили переключиться на другую цель. «Был добровольный отказ (от преступления.— “Ъ”)»,— сказал Евгений Серебряков. Подсудимый подчеркнул, что пошел на совершение терактов не из-за денег, а «по идейным соображениям». «Я хотел быстрее остановить войну»,— заявил он.

Мария Локотецкая