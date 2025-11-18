Террор под музыку Вивальди

28 лет строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме — такое наказание потребовала назначить прокуратура 30-летнему жителю Волгоградской области Евгению Серебрякову, взорвавшему автомобиль с сотрудником ГРУ Минобороны. До этого фигурант, используя псевдоним Вивальди, передал украинской стороне данные десятков военных. Защита, в свою очередь, призывала назначить подсудимому минимально возможное наказание с учетом того, что он не только признал вину, но также сообщил о несостоявшемся преступлении — подготовке нападения на сотрудника СКР, расследовавшего преступления властей Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Серебряков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Серебряков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для того чтобы провести прения сторон по уголовному делу банковского аналитика Евгения Серебрякова, потребовалось не более получаса. Подводя итог судебному следствию во Втором западном окружном военном суде, прокурор Евгений Майоров заявил, что вина подсудимого в совершении целого ряда преступлений террористической направленности нашла свое полное подтверждение в ходе процесса. Он просил признать его виновным в приготовлении к теракту, совершении террористического акта, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

По совокупности преступлений гособвинитель предложил назначить фигуранту 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме и штрафом в размере 1 млн руб. Также гособвинитель поддержал гражданские иски потерпевших.

Помимо полковника ГРУ Минобороны и его супруги, пострадавшими от взрыва на Синявской улице Москвы бомбы под автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 24 июля 2024 года, в результате которого военному оторвали ступни ног, были признаны владельцы еще пяти припаркованных поблизости машин. Они предъявили иски к подсудимому о возмещении материального ущерба на суммы от 85 тыс. до 2 млн руб. Их прокурор просил удовлетворить в полном объеме.

Сам подсудимый в прениях сторон выступать не стал. В то же время адвокат Владимир Семенцов просил суд проявить к его подзащитному снисхождение. Он напомнил, что в ходе процесса, который начался 29 октября, подсудимый полностью признал вину. Тогда, как писал “Ъ”, Евгений Серебряков заявил, что таким способом хотел «остановить войну».

Собравший и заложивший под днище машины бомбу выпускник Высшей школы экономики в день теракта покинул Россию. По данным “Ъ”, он приобрел сразу три билета в Турцию на разные рейсы и вылетел ближайшим, но уже в тот же день был задержан в Бодруме и выдворен на родину. Формально Евгения Серебрякова выслали за нарушение миграционного законодательства, хотя очевидно, что его задержание не обошлось без помощи турецких спецслужб.

Согласно материалам дела, как стало известно “Ъ”, активный сторонник и участник акций оппозиционера Алексея Навального, выступавший против присоединения Крыма Евгений Серебряков в какой-то момент стал считать себя этническим украинцем, хотя у него не было родственников на Украине.

Он даже хотел переехать туда и в 2021 году через юридическую компанию Estum пытался оформить первоначальное разрешение на миграцию, однако этому помешала СВО.

В конце 2022 года мужчина, работавший аналитиком в одним из ведущих российских банков, сам стал писать блогерам с Украины, предлагая им список российских военных с их анкетными данными, «чтобы помочь ВСУ». Всего, как признался потом Евгений Серебряков, он, общаясь с украинцами под псевдонимом Вивальди, отправил данные около 30 человек, среди которых были сотрудники главного вычислительного центра Минобороны, участвующие в подготовке ракетных ударов по целям на Украине.

Вскоре мужчину уволили с работы, так как он не прошел тестирование службы безопасности банка на полиграфе. В этот период его общение с украинскими «блогерами» продолжилось в онлайн-игре Mobil legends bang bang, которую его попросили скачать и сообщили данные игрока, с которым ему требуется связаться. Этот человек под ником Kiokand Larson, очевидно, имеющий отношение к СБУ, впоследствии и стал куратором Серебрякова. Представившись «Ильей», он пообещал ему гражданство Украины, а также вознаграждение от $10 тыс. до $20 тыс. и дал задание совершить теракт.

Встретившись с ним в марте 2024 года в Турции и получив на расходы $1,4 тыс., Серебряков вернулся в Россию. В то время он устроился на работу в ташкентский филиал грузинского банка. Как позже сознался обвиняемый, его первой целью в апреле 2024 года должен был стать проживавший в районе Некрасовка на Юго-Востоке Москвы бывший следователь, ранее работавший в СУ СКР по Курской области, который затем был откомандирован в центральный аппарат следственного ведомства, где принимал участие в расследовании преступлений, совершенных властями Украины, и находился в санкционных списках. Однако тот пользовался машиной, которую планировалось заминировать, редко, и тогда Серебряков решил переключиться на сотрудника ГРУ. Под руководством своего куратора он собрал и установил бомбу под днище автомобиля полковника, в действие же ее дистанционно привел «Илья».

В ходе следствия экспертиза признала Серебрякова вменяемым, однако диагностировала у мужчины расстройство личности. Выяснилось, что тот ранее на платной основе обращался к психиатру из-за суицидальных мыслей.

Для родителей и брата фигуранта известие о причастности Серебрякова к теракту стало шоком. Они высказали предположение, что «промыть мозги» Серебрякову могли в католическом соборе в Москве, где тот стал прихожанином и который посещают украинцы.

Именно там, по словам родного брата Серебрякова, Евгению стали навязывать историю и культуру Украины, а также стран Восточной Европы, а из уст брата стали звучать заявления, что Москву якобы основали украинцы, а все русские «обокрали» их.

В ходе прений сторон адвокат подсудимого Владимир Семенцов просил суд учесть тот факт, что сам Серебряков сообщил правоохранителям о готовившемся теракте в отношении сотрудника СКР. По его мнению, это стоит расценивать как явку с повинной. Защитник отметил, подсудимый «полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления и изобличению других соучастников», что является смягчающим вину обстоятельствами.

Он напомнил, что его подзащитный «осознал свои ошибки и лично принес извинения потерпевшим — полковнику Минобороны и его жене, которые их приняли». «Это важный человеческий шаг»,— сказал защитник.

Адвокат отметил, что при изготовлении бомбы Серебряков «сознательно уменьшил массу взрывчатого вещества и установил устройство не под сиденьем водителя, как требовал куратор, а вблизи двигателя, что значительно снижало вероятность гибели человека».

Напомнив данные психолого-психиатрической экспертизы, защитник отметил, что «в условиях информационного давления и личного кризиса» Серебряков «утратил способность критически оценивать ситуацию, чем и воспользовались вербовщики».

Защитник просил суд учесть все эти обстоятельства при вынесении приговора и назначить Серебрякову «наказание, максимально приближенное к нижнему пределу, предусмотренному законом».

Последнее слово подсудимого суд выслушает 20 ноября. Не исключено, что в этот день ему могут вынести приговор.

Мария Локотецкая