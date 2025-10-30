Военные прощают даже террористов

Как стало известно “Ъ”, офицер Минобороны, которому оторвало стопы обеих ног в результате теракта на Синявинской улице Москвы летом 2024 года, принял извинения, которые ему принес обвиняемый в этом преступлении 30-летний Евгений Серебряков. Об этом потерпевший заявил на заседании 2-го Западного окружного военного суда. Извинения приняла и получившая ранения жена военного. При этом четверо владельцев машин, поврежденных в результате взрыва, извинения принять отказались. Мнение потерпевших учтут при вынесении приговора.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Серебряков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Настоящее великодушие продемонстрировал в суде заместитель командира одной из воинских частей в звании полковника, участвовавший в СВО. Его допросили в качестве потерпевшего.

Как ранее сообщал “Ъ”, мужчина стал мишенью преступной группы, которая в 2024 году решила совершить в Москве теракт. «Целями взрыва были устрашение населения и побуждение к прекращению СВО, а также дискредитация деятельности госвласти РФ»,— сказал в суде прокурор. Вначале сообщники хотели взорвать машину следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР, жившего на улице Вертолетчиков и расследующего преступления, совершенные властями Украины, но так и не смогли распознать ни его, ни его машину. И тогда они переключились на военного. Его Toyota Land Cruiser Prado была взорвана 24 июля 2024 года. В результате теракта офицеру оторвало ступни обеих ног и были причинены другие телесные повреждения. Сидевшая рядом жена военного также сильно пострадала. Бомбу, по данным СКР, собрал и установил под днищем Евгений Серебряков, который сразу же улетел в Турцию, но был задержан и выслан в Россию.

Представший перед судом выпускник Плехановской академии, трудившийся аналитиком в банке, признал свою вину. Он также попросил прощения у шести из восьми потерпевших, приехавших на первое заседание 29 октября. В их числе были полковник Минобороны, передвигавшийся уже без посторонней помощи, и его жена.

Отвечая на вопрос судьи Андрея Плужникова, принимает ли он извинения подсудимого, поскольку ответ будет учитываться при назначении ему наказания, офицер сказал: «Принимаю». Аналогичный ответ дала и его жена, которая пристыдила фигуранта, сказав, как много горя тот принес собственной семье.

По словам женщины, после случившегося ей звонила мать Серебрякова и просила простить ее за поступок сына. Обратив внимание на то, что Серебряков причинил большие страдания матери, она укорила фигуранта, рассказав, что у нее самой четверо детей, которых он чуть не лишил обоих родителей. Впрочем, потерпевшая сказала, что все же принимает принесенные ей извинения.

А вот владельцы четырех припаркованных поблизости машин, которых не было на месте в момент теракта, но их автомобили потом пришлось ремонтировать, и именно поэтому их признали потерпевшими, заявили, что не принимают извинения Серебрякова. Последнему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Экспертиза нашла у мужчины, в какой-то момент ставшего считать себя украинцем, проблемы с психикой, но признала вменяемым. На процессе он заявил, что с помощью терактов хотел «быстрее остановить войну». По сведениям “Ъ”, приговор по делу может быть вынесен в конце ноября.

