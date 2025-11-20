Совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит выплату дивидендов 21 ноября

Совет директоров ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на заседании 21 ноября рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за девять месяцев 2025 года, передают российские госагентства. Изначально заседание планировалось на 23 октября, но его перенесли. Компания назвала причиной «текущие обстоятельства».

23 октября Минфин США объявил о блокирующих санкциях в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Активы ЛУКОЙЛа предложил выкупить швейцарский трейдер Gunvor, но он отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию. По данным Bloomberg, российская компания хочет продать зарубежные активы одним пакетом.

