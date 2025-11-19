Bloomberg: ЛУКОЙЛ хочет продать зарубежные активы одним пакетом

В число претендентов на покупку зарубежных активов российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) вошли Exxon Mobil Corp., Abu Dhabi National Oil Co. и американская Carlyle Group., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из них, ЛУКОЙЛ хочет продать свои зарубежные активы единым пакетом. Это представляет проблему, потому что некоторые из потенциальных покупателей хотят купить отдельные активы.

По данным агентства, позиция российской компании повышает вероятность «двухэтапного процесса». Это подразумевает, что один покупатель — например, финансовая фирма — купит все нероссийские активы ЛУКОЙЛа и со временем перепродаст их по частям. Как утверждает Bloomberg, компании Exxon и Chevron изучают долю ЛУКОЙЛа в месторождении Западная Курна-2 в Ираке. Adnoc «присматривается» к другим активам, причем наибольший интерес для нее представляет деятельность ЛУКОЙЛа в сфере газодобычи в Узбекистане.

22 октября Минфин США ввел санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. В октябре ЛУКОЙЛ сообщил, что его активы предложил выкупить швейцарский трейдер Gunvor, но через неделю он отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию. Reuters также называло Chevron в числе возможных покупателей активов.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повисла в воздухе».