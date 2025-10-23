«ЛУКОЙЛ» перенес заседание совета директоров по дивидендам

Заседание совета директоров «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH), запланированное на 23 октября для обсуждения дивидендов, перенесено. Компания сообщила, что новая дата будет объявлена позже.

В пресс-релизе «ЛУКОЙЛа» сообщается, что повестка заседания останется без изменений. Перенос связан «с текущими обстоятельствами».

На заседании планировалось рассмотреть предложения по размеру дивидендов за девять месяцев 2025 года. 23 октября Минфин США объявил о блокирующих санкциях в отношении «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и их дочерних предприятий.