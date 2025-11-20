Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объявлен шорт-лист бизнес-премии «Твердые знаки — 2025» от «Коммерсантъ-Кубань»

Определены финалисты региональной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». На соискание премии было подано 112 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что является рекордным показателем за всю историю проведения премии на юге России.

Фото: «Коммерсантъ-Кубань»

Фото: «Коммерсантъ-Кубань»

В шорт-лист вошли 33 компании в 11 номинациях, среди которых представители различных секторов экономики.

В номинации «Лучшие цифровые решения и практики» на победу претендуют:

  • АО «ГК КРГП»
  • ПАО «Магнит»
  • ООО «МедРокет»

«Лучший проект в B2B-секторе»:

  • Производственная компания «Олантис»
  • ООО «Русид»
  • НАО «Центр Омега»

«Лучший социально ориентированный проект»:

  • «ИНСИТИ девелопмент»
  • ООО «Догма»
  • ООО «Здоровый мир-Сочи»

«Работодатель года. Лучшие практики»:

  • ООО «Промтехно»
  • ООО «Неометрия»
  • Axenix

«Импортозамещение. Лучшие практики»:

  • ООО «Промтехнологии»
  • ООО «Джелати»
  • СПСК «Сырные Истории»
  • Улиточная ферма «Семья Кузьминых»

«Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики»:

  • ООО «Промагротехнологии»
  • АО «Твой склад»
  • ООО «Выбор-С»

«Лучший девелоперский проект»:

  • ООО «СЗ "Просторы Крыма"»
  • ООО «Неометрия»
  • СК «Краснодарин»
  • СК «Семья»

«Лучший медицинский проект»:

  • ООО «Парк Форос»
  • ООО «Специализированная клиника лазерной и фотодинамической терапии»
  • ООО «Клиника "Будь Здоров"»

«Лучший туристический проект»:

  • ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"»
  • Совместный проект ООО «Домейн» и НАО «Красная Поляна»
  • ООО «Мацестинская чайная фабрика»

«Лучший аграрный проект»:

  • «Пшадская Форель»
  • АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева
  • ООО «Русид»

«Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики»:

  • ООО «Роза Хутор»
  • Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио»
  • ООО «Атлант» (курорт «Лучи»)

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты.

Экспертный совет премии возглавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Церемония награждения победителей состоится 25 ноября 2025 года. Лауреаты премии получат памятные призы, а также право использовать логотип премии «Твердые знаки — 2025» в своих рекламных и информационных материалах.

Премия «Твердые знаки — 2025» проходит при поддержке ПАО «Банк ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компанией AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператором морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», КБ «Кубань Кредит» ООО и производителем сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».

ООО «ЮМБ»

Реклама. 16+

Новости компаний Все