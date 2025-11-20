Объявлен шорт-лист бизнес-премии «Твердые знаки — 2025» от «Коммерсантъ-Кубань»

Определены финалисты региональной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». На соискание премии было подано 112 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что является рекордным показателем за всю историю проведения премии на юге России.

Фото: «Коммерсантъ-Кубань»

В шорт-лист вошли 33 компании в 11 номинациях, среди которых представители различных секторов экономики.

В номинации «Лучшие цифровые решения и практики» на победу претендуют:

АО «ГК КРГП»

ПАО «Магнит»

ООО «МедРокет»

«Лучший проект в B2B-секторе»:

Производственная компания «Олантис»

ООО «Русид»

НАО «Центр Омега»

«Лучший социально ориентированный проект»:

«ИНСИТИ девелопмент»

ООО «Догма»

ООО «Здоровый мир-Сочи»

«Работодатель года. Лучшие практики»:

ООО «Промтехно»

ООО «Неометрия»

Axenix

«Импортозамещение. Лучшие практики»:

ООО «Промтехнологии»

ООО «Джелати»

СПСК «Сырные Истории»

Улиточная ферма «Семья Кузьминых»

«Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики»:

ООО «Промагротехнологии»

АО «Твой склад»

ООО «Выбор-С»

«Лучший девелоперский проект»:

ООО «СЗ "Просторы Крыма"»

ООО «Неометрия»

СК «Краснодарин»

СК «Семья»

«Лучший медицинский проект»:

ООО «Парк Форос»

ООО «Специализированная клиника лазерной и фотодинамической терапии»

ООО «Клиника "Будь Здоров"»

«Лучший туристический проект»:

ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"»

Совместный проект ООО «Домейн» и НАО «Красная Поляна»

ООО «Мацестинская чайная фабрика»

«Лучший аграрный проект»:

«Пшадская Форель»

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

ООО «Русид»

«Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики»:

ООО «Роза Хутор»

Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио»

ООО «Атлант» (курорт «Лучи»)

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты.

Экспертный совет премии возглавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Церемония награждения победителей состоится 25 ноября 2025 года. Лауреаты премии получат памятные призы, а также право использовать логотип премии «Твердые знаки — 2025» в своих рекламных и информационных материалах.

Премия «Твердые знаки — 2025» проходит при поддержке ПАО «Банк ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компанией AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператором морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», КБ «Кубань Кредит» ООО и производителем сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».

