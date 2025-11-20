Дело о пожаре за Театральным спуском в Ростове рассмотрит кассационный суд

Дело о пожаре за Театральным спуском в Ростове-на-Дону рассмотрит Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Информация об этом появилась в картотеке дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» адвокат Павла Трунова Роман Яньшин, сторона защиты считает, что следствие проведено не в полном объеме, субъекты преступления, а также причина пожара установлены неверно. В связи с этим решение суда первой инстанции необходимо отменить.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска случился 21 августа 2017 года. Огонь уничтожил 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, пострадавшими были признаны более 700 человек. Позднее эксперты оценили сумму причиненного пожаром ущерба более чем в 780 млн руб. В результате происшествия погиб 76-летний мужчина. Следователи установили, что причиной пожара на несанкционированной свалке стало короткое замыкание проводки.

Уголовное дело о пожаре рассматривал Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону. На скамье подсудимых оказались экс-замглавы администрации Пролетарского района Марина Беляева, обвиняемая в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), а также начальник Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павел Трунов и старший мастер производственного участка Игорь Безземельный. Их обвинили в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 109, ст. 168 УК РФ).

В 2023 году дело в отношении Марины Беляевой было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Игорь Безземельный скончался, но оставался обвиняемым по делу вместе с Павлом Труновым. В итоге, спустя пять лет слушания дела в суде, оба были признаны виновными, но освобождены от наказания — также из-за истечения сроков давности.

Защитники Павла Трунова и Игоря Безземельного подали жалобы на обвинительный приговор. Однако Ростовский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора.

Мария Хоперская