Виновны и свободны

В Ростове суд рассмотрел в апелляционном порядке дело о крупном пожаре, происшедшем летом 2017 года в районе Театрального спуска. Тогда огонь уничтожил 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир, пострадавшими были признаны более 700 человек. В случившемся обвинили сотрудницу районной администрации и двух работников «Ростовских городских электрических сетей». Однако один фигурант скончался, дела в отношении других были прекращены из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Апелляция оставила это решение без изменения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы в интересах осужденного по делу о крупном пожаре Павла Трунова, а также Игоря Безземельного, дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью. Кроме того, несогласие с решением суда первой инстанции выразил представитель одной из потерпевших. Однако приговор остался без изменения. Информация об этом опубликована в картотеке облсуда.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска случился 21 августа 2017 года. Огонь уничтожил 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, пострадавшими были признаны более 700 человек. Позднее эксперты оценили сумму причиненного пожаром ущерба более чем в 780 млн руб. В результате происшествия погиб 76-летний мужчина. Следователи установили, что пожар начался после короткого замыкания проводов, которое привело к возгоранию находящейся рядом несанкционированной свалки.

Уголовное дело о пожаре рассматривал Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону. На скамье подсудимых оказались бывшая заместитель главы администрации Пролетарского района Марина Беляева, обвиняемая в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), а также начальник Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павел Трунов и старший мастер производственного участка Игорь Безземельный, обвиненные в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 109, ст. 168 УК РФ).

Летом 2023 года дело в отношении Марины Беляевой суд прекратил в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Игорь Безземельный скончался, но оставался обвиняемым по делу вместе с Павлом Труновым. В итоге, спустя пять лет слушания дела в суде, оба были признаны виновными, но освобождены от наказания — также из-за истечения сроков давности.

Защитники Павла Трунова и Игоря Безземельного подали жалобы на обвинительный приговор.

Как указано в апелляционном определении, Павел Трунов не признал вину. В суде он заявлял, что надлежаще исполнял возложенные на него обязанности, к причине и распространению пожара он отношения не имеет, как и к смерти потерпевшего по неосторожности. По словам Трунова, короткого замыкания при эксплуатации электрооборудования не было, а выводы экспертов о причине пожара носят предположительный характер. Также Павел Трунов считает, что распространению пожара способствовала бездеятельность сотрудников МЧС, которые, прибыв на место событий, своевременно пожар не ликвидировали из-за отсутствия воды в гидрантах и источниках водоснабжения. Схожую позицию выразила защита Игоря Безземельного.

Однако Ростовский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора.

«Выводы суда о виновности Трунова в совершении инкриминируемых ему деяний, а также Безземельного в деяниях, в совершении которых он обвиняется органом следствия, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью доказательств, полно и всесторонне исследованных в судебном заседании, анализ которых дан в приговоре»,— отмечается в документе.

Теперь решения первой инстанции и облсуда могут быть обжалованы в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, расположенном в Краснодаре.

Кристина Федичкина