Лукашенко анонсировал переговоры с представителями США в декабре

Белоруссия планирует провести переговоры с представителями США в декабре. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко.

«По крайней мере, мы на это ориентируемся»,— приводит пресс-служба слова белорусского президента. Тема переговоров не раскрывается.

В сентябре Александр Лукашенко провел в Минске встречу с представителем президента США Джоном Коулом. Стороны договорились об освобождении из белорусской тюрьмы 52 заключенных — граждан Литвы, Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. В тот же день президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что все освобожденные заключенные прибыли в республику.

В июне Минск освободил 14 осужденных, в том числе оппозиционного политика Сергея Тихановского. В июле господин Лукашенко помиловал еще 16 человек. Всего президент США Дональд Трамп выражал надежду на освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии.