Лукашенко допустил освобождение заключенных в Белоруссии в рамках сделки с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителем американского лидера Джоном Коулом в Минске заявил, что готов обсудить освобождение заключенных в республике, которых Дональд Трамп называет «заложниками». По словам белорусского лидера, такую возможность можно рассмотреть в рамках глобальной сделки Минска и Вашингтона.

«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. — сказал Александр Лукашенко.— Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены» (цитата по БЕЛТА). «Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку»,— предложил президент Белоруссии.

При этом он отметил, что при необходимости может показать Дональду Трампу суть «правонарушений и преступлений» каждого заключенного в Белоруссии.

В июне Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом, а также Джоном Коулом (в команде Дональда Трампа он отвечаю за контакты с Белоруссией). Вскоре после этой встречи белорусские власти освободили 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Среди отпущенных на свободу оказался и белорусский оппозиционер Сергей Тихановский: в 2020 году он собирался баллотироваться в президенты страны, но после его ареста вместо него выдвигалась супруга Светлана Тихановская.

В сентябре Дональд Трамп заявил, что в Белоруссии около 1,4 тыс. заключенных, многие из которых — «политические заключенные». Он выразил надежду, что в скором будущем они будут освобождены.

Лусине Баласян