Роботы штурмуют чарты

По данным опроса музыкального стримингового сервиса Deezer и социологической компании Ipsos, 97% слушателей не смогли отличить музыку, написанную искусственным интеллектом. Исследование было проведено в США, Канаде, Бразилии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Германии и Японии. Развитие ИИ в музыкальной отрасли уже привело к тому, что в американских чартах лидирующие позиции заняла песня в стиле кантри, полностью написанная нейросетью.

В рамках совместного исследования Deezer и Ipsos, 9 тыс. слушателей в разных странах было предложено прослушать три музыкальных трека и определить, были ли они полностью сгенерированы искусственным интеллектом. 97% респондентов не справились с заданием. Большинство (71%) респондентов были удивлены этими результатами, а более половины (52%) почувствовали себя некомфортно, не уловив разницы.

Опрос также выявил несколько интересных моментов в восприятии людьми роли, которую ИИ, по их мнению, играет в музыкальной индустрии. Почти половина опрошенных (46%) считает, что ИИ может помочь найти больше музыки, которая им нравится. Так, например, алгоритмы музыкальных стриминговых сервисов, таких как Deezer и Spotify и др., уже несколько лет могут предлагать треки в стилях или близкие по стилю к коллективам, которые чаще всего слушает тот или иной пользователь. Алгоритмы также могут составлять плейлисты с определенным темпом (например, 170 ударов в минуту) для тех, кто занимается бегом и хочет, чтобы музыка задавала темп во время занятий.

При этом 51% опрошенных считают, что ИИ приведет к созданию большего количества низкокачественной, банальной музыки на стриминговых платформах.

Почти две трети (64%) считают, что ИИ может привести к потере креативности в создании музыки. Генеральный директор Deezer Алексис Лантерньер так прокомментировал итоги исследования: «Результаты ясно показывают, что люди интересуются музыкой и хотят знать, слушают ли они треки, созданные искусственным интеллектом или человеком. Также нет сомнений в том, что люди беспокоятся тем, как ИИ-музыка повлияет на музыкантов и их творчество, и что компаниям, разрабатывающим ИИ, не следует позволять обучать свои модели на материалах, защищенных авторским правом».

Бурное развитие ИИ-технологий уже привело к тому, что треки от нейросетей успешно штурмуют музыкальные чарты. В минувшую среду стало известно, что композиция Walk my Walk в стиле кантри от исполнителя Breaking Rust заняла первое место в кантри-чарте журнала Billboard. В стриминговом сервисе Spotify эта песня меньше чем за месяц набрала около 3 млн прослушиваний. Billboard уже признал, что Breaking Rust является проектом с участием ИИ, и заявил, что это один из как минимум шести проектов, попавших в чарты за последние несколько месяцев. «В конечном счете это похоже на эксперимент, цель которого — увидеть, насколько далеко может зайти нечто подобное и что произойдет в будущем, в том числе и в других областях искусства»,— заявила в интервью телеканалу ABC News обозревательница Billboard Келли Картер.

Евгений Хвостик