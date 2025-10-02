FT: Universal Music и Warner Music ведут переговоры о лицензировании ИИ-музыки

Ведущие мировые звукозаписывающие компании ведут с технологическими компаниями переговоры о лицензировании ИИ-контента, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные осведомленные источники. Утверждается, что Universal Music и Warner Music ведут переговоры отдельно друг от друга с такими технологическими компаниями, как ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio и Klay Vision, работающими в сфере ИИ. Переговоры также ведутся с такими крупными игроками, как Google и Spotify.

В ходе переговоров обсуждаются вопросы о том, как лейблы лицензируют свои песни для создания треков, генерируемых ИИ, а также для обучения языковых моделей. Источники FT сообщают, что рекорд-лейблы хотят сформировать систему оплаты, похожую на ту, что сейчас используется для аудиостриминга, когда каждое воспроизведение песни запускает микроплатеж. Для расчета платежей лейблы хотят, чтобы технологические компании разработали технологию атрибуции, похожую на систему Content ID YouTube, которая сможет определять, когда их музыка используется. Таким образом рекорд-лейблы хотят создать прецедент, который бы помог в дальнейшем системно решать вопросы в отношении ИИ-контента и обучения ИИ на имеющихся музыкальных треках.

Евгений Хвостик