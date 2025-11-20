Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в Семикаракорском районе

Прокуратура организовала проверку по факту гибели двухлетнего ребенка в хуторе Слободском, сообщает пресс-служба ведомства. Тело ребенка с признаками отравления окисью углерода было найдено вечером 19 ноября 2025 года в частном доме.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство инициировало проверку соблюдения требований федерального законодательства и устанавливает причины трагедии. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Константин Соловьев